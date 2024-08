Ancelotti dopo il ko del Real con il Milan: “Al momento non siamo in…”

Dopo la sconfitta di questa notte in amichevole contro il Milan ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Real MadridCarlo Ancelotti che ha detto: "Abbiamo lottato e fatto cose buone. E' la prima partita del precampionato, ci sono tanti giovani. L’importante era competere e lo abbiamo fatto durante tutta la partita. La valutazione è positiva. Per i giovani è una grande possibilità giocare a questo tipo di partite. Nel primo tempo, con più anziani come Rudiger e Modric, abbiamo fatto meglio, ma al momento questi giocatori non possono giocare più di 45 minuti”.