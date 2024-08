Milan-Real Madrid, le pagelle di Crudeli: “Occhio, vi dico che Fonseca…”

Il giovane portiere del Milan convince ancora una volta anche contro il Real Madrid, che non riesce mai a batterlo. Stavolta anche la retroguardia rossonera gli dà una mano e dalle sue parti arrivano pochi pericoli concreti, ma quando c'è da intervenire lui lo fa alla grandissima. Come all'83', quando esce a valanga su Álvaro Rodríguez con tempismo e grande coraggio, sventando una grandissima occasione per il Real. Che bella sorpresa! VOTO: 7,5