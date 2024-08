Ancora Ancelotti: “Non possiamo adattare Mbappe o Endrick in 5 giorni”

Dopo la sconfitta di questa notte in amichevole contro il Milan ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Real MadridCarlo Ancelotti che ha detto: “L'obiettivo fino al 7 è cercare di avere i giocatori che hanno già iniziato nella migliore condizione fisica possibile. Al momento facciamo il lavoro tattico solo per i giovani, ma quando torneranno cercheremo di lavorare anche tutti. Non ci sono molte cose da fare perché la squadra è più o meno la stessa dell'anno scorso. Le strategie sono abbastanza chiare. Dobbiamo adattarci alle novità, ma lo faremo poco a poco. Non possiamo adattare Mbappé o Endrick in cinque giorni".