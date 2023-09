Ancelotti: “Champions? Speriamo di andare in finale con un’italiana”

Il tecnico del Real Madrid ha parlato ieri in vista della sfida di questa sera all'Union Berlino. Sentite le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato ieri Carlo Ancelotti che ha detto: "La Champions è una grande illusione, una grande motivazione, qualcosa di speciale per questo club, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Si parte con l'illusione che possa andare bene, l'obiettivo è sempre quello di vincere anche se è sempre difficile. Si vedrà strada facendo".

"Lo scorso anno sono andate alla grande, portando tre squadre avanti e una in finale, oltre alle altre finali europee. Speriamo succeda anche quest'anno, ovviamente insieme al Real Madrid ". Queste le parole di Carlo Ancelotti in vista di Real Madrid-Union Berlino .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.