Ancelotti riceve la laurea ad honorem: “Ora potete chiamarmi dottore”

Ieri è stata una giornata speciale per Carlo Ancelotti . L’ex allenatore del Milan infatti ha ricevuto la laurea ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate , presso l’università di Parma.

Le sue parole: "Ricevo questa laurea e qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi. In realtà ne ho fatti tanti e ogni tre giorni ne faccio ancora. Esami in cui vengo giudicato, motivo per cui devo prepararmi. Quando mi chiamano dottore mi piace, ai miei giocatori dirò 'potete chiamarmi dottore'".