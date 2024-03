Ancelotti sull’accusa di evasione: “Convinto di essere innocente”

Dopo il passaggio del turno del Real Madrid contro il Lipsia, l'ex tecnico del Milan ha parlato delle accuse di evasione fiscale in Spagna

Ieri il Real Madrid ha pareggiato 1-1 al Bernabeu contro il Lipsia , qualificandosi ai quarti di finale di Champions League . Alla fine della partita, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex allenatore del Milan ieri era finito nell'occhio del ciclone per motivi extra-calcio.

Il tecnico infatti è accusato di evasione fiscale per fatti risalenti al 2014/2015 e secondo la stampa spagnola rischia 4 anni e 9 mesi di reclusione . L'allenatore delle Merengues però si è mostrato fiducioso.

