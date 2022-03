Sconcerti: “Con una sola mossa Pioli ha cambiato tutto”

Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera il periodo del Milan e tutti i cambiamenti introdotti da mister Pioli.

Nella sua consueta analisi sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato la situazione delle prime tre squadre del campionato italiano. Secondo il giornalista il Milan si differenzia dalle avversarie per un semplice motivo, con il quale Pioli ha apportato un grande cambiamento nella sua formazione: “Milan e Napoli sono adesso gestite in modo molto diverso dall’Inter. L’Inter gioca sempre con la stessa formazione, quando cambia è perché ha infortuni o squalifiche, non nuove idee tattiche. Questo è più un lusso che un vantaggio, è difficile in dieci mesi di campionato contare sempre sugli stessi giocatori. Pioli ha cambiato tutto il Milan con una mossa: ha sostituito Diaz con un terzo centrocampista di ruolo, aggiungendo Kessie a Tonali e Bennacer”.