Pellegatti: “Il Milan fa bene a tacere sull’addio di Kessie”

Carlo Pellegatti ha commentato l’addio di Franck Kessié al Milan e il modo di gestire la situazione da parte del club.

Ormai non ci sono più dubbi: Franck Kessié non sarà più un giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione. L’ivoriano ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista infatti aveva richiesto uno stipendio troppo elevato per le casse meneghine e per tale motivo ha deciso di non proseguire la sua carriera in Italia. Nella giornata di ieri l’ivoriano ha sostenuto le visite mediche a Lugano e ha firmato un contratto di 4 anni con il Barcellona. Il numero 79 rossonero percepirà un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.