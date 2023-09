Amoruso: “Derby? Sono due squadre che mi piacciono molto”

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato in vista del derby di Milano tra Inter e Milan. Ecco le sue parole...

In esclusiva sulle frequenze di 1 Station Radio ha parlato l'ex centravanti Nicola Amoruso che sul derby tra Inter e Milan di sabato prossimo ha detto: "Devo dire che è una bella lotta. Sono due squadre che mi piacciono molto, che hanno cambiato tanto ma in maniera intelligente”.

“Con l’addio di Maldini e Massara si pensava ad un Milan in difficoltà; invece, il club ha lavorato davvero bene. L’Inter, invece sembra essere partita molto bene e con le idee chiare". Queste le parole dell'ex centravanti Nicola Amoruso che si è espresso sul derby tra Inter e Milan di sabato prossimo.

