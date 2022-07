Ripercorriamo la sconfitta dei rossoneri contro lo Zalaegerszegi TE

“L'avvio di gara è, però, di marca magiara: lo Zalaegerszegi passa in vantaggio alla prima occasione al 2', con un sinistro potente dal limite di Ubochioma sugli sviluppi di un corner. Padroni di casa pericolosi anche con un palo di Gergényi al 7'. Il Milan si fa vedere in avanti dopo il primo quarto d'ora con due iniziative di Messias prima e Rebić poi. Tra il 25' e il 27' arriva l'uno-due dei padroni di casa, in gol prima con un colpo di testa di Mocsi e poi con un sinistro da fuori di Tajti. Sotto nel punteggio i rossoneri reagiscono: al 30' Giroud trasforma un calcio di rigore procurato da un propositivo Ballo-Touré. Al 44' ancora Oli, ben servito da Messias, va vicino alla seconda rete ma trova un ottimo riflesso di Demjén”.

“Rossoneri generosi in avvio di ripresa, anche se la prima chance è al 60' quando Rebić, lanciato in profondità, si fa dire di no dall'estremo difensore magiaro. Passata l'ora di gioco arrivano i cambi, con il solo Gabbia - dell'undici iniziale - a rimanere in campo e ben otto rossoneri a esordire in questo precampionato: Maignan, Calabria, Tomori, Hernández, Bennacer, Krunić, Saelemaekers e Leão. A destare buona impressione è anche Yacine Adli, dal cui piede nascono due buoni spunti per Theo - tentativo salvato sulla linea al 76' - e Leão, il cui tiro a giro all'80' finisce fuori di poco. Milan in gol all'86': ancora Adli protagonista, con l'assist per un bell'inserimento di Krunić. All'88' un destro potente dal limite di Calabria sfiora il secondo palo. Fischio finale”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla cronaca del match amichevole che ieri il Milan ha perso contro lo Zalaegerszegi TE.