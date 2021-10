Ambrosini: “Difficile ereditare la fascia di Maldini”. E su Ibra e Pobega

Ecco le parole dell'ex centrocampista e capitano del Milan Massimo Ambrosini al podcast Il Terzo Uomo

Posizione preferita a centrocampo -“Adoravo giocare mezz’ala, soprattutto sinistra, per sfruttare le mie doti di inserimento. Il basket e la pallavolo mi sono stati davvero utili per capire i momenti giusti in cui attaccare alle spalle gli avversari. Attualmente il giocatore che mi somiglia di più per caratteristiche credo sia Pobega, peraltro di proprietà del Milan, ma rispetto a me lui ha più calcio da fuori”.