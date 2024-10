Ambrosini: “Ho passato un periodo dove avevo tanti pensieri per la testa”

L'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato in vista del ritorno della Serie A dopo la pausa per le Nazionali

In esclusiva a Milan Community TV ha parlato Massimo Ambrosini che ha detto: “Dietro ogni calciatore si nasconde una professionalità, un’anima, un modo di vivere la professione e la vita. Io ho fatto un periodo in cui mi ero un po’ incastrato a pensieri e tante cose che passavano per la testa e che non rendevano libero il mio corpo e la mia mente per fare quello che dovevo fare”.