Ambrosini: “In casa Milan quest’anno hanno inciso molteplici aspetti”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l''ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini il quale si è espresso del Milan e dello Scudetto che ormai appare sfumato.

" Il Milan, come l’Inter e la Juve che dovevano competere per lo scudetto insieme ai rossoneri e al Napoli, sta giocando un campionato imperfetto. Imperfezione acuita dalla perfezione degli uomini di Spalletti : può arrivare a 100 punti, molti più di quelli totalizzati dalle ultime tre squadre campioni d’Italia”.

Ancora le sue parole sul Milan

"Per Pioli hanno inciso più aspetti. Penso al fatto che quando servivano forze fresche ha faticato a trovare alternative, o ai problemi difensivi: un anno fa il rendimento del reparto era stato impeccabile. Anche gli episodi hanno il loro peso: fino all'85' della partita con la Roma, quella rossonera era un'imperfezione a cui si poteva quantomeno rimediare, limitandola...". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l''ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini il quale si è espresso del Milan e dello Scudetto che ormai sembra proprio sfumato in favore del Napoli capolista.