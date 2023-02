Mercato Milan / Pedullà conferma tutto: “Maldini vuole un fenomeno” | News

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista del mercato estivo. Questa non è certo una grande novità. Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un attaccante che possa garantire continuità in termini di gol, cosa che da troppo tempo manca a questa squadra. Dal canto suo, anche la proprietà avrebbe già messo in preventivo un investimento ingente per portare un nuovo bomber a Milano. E i nomi fioccano.