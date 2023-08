Altafini: “Reijnders non farà rimpiangere Tonali. Grande scelta in attacco”

Mancano circa tre settimane alla fine di questa sessione di calciomercato . Una sessione in cui il Milan ha rivoluzionato la rosa, mettendo a segno otto colpi in entrata, che hanno cambiato il volto della squadra di Pioli .

Interpellato da La Gazzetta dello Sport, José Altafini ha parlato dei nuovi innesti: "Ho seguito le amichevoli dei rossoneri e sono rimasto impressionato dalla qualità dei nuovi arrivati, in particolare Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders. Penso che l’olandese riuscirà nell’impresa di non far rimpiangere Tonali".