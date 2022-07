Qui Milanello – Oggi doppio allenamento per i rossoneri

I rossoneri oggi sosteranno una doppia seduta di allenamento a Milanello. Andiamo a vedere il report di ieri

Redazione Il Milanista

I rossoneri continuano la propria preparazione in quel di Milanello. Ieri siamo entrati nella seconda settimana di allenamenti dopo le vacanze estive e al gruppo iniziale non si sono aggiunti alcuni elementi. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno svolto una seduta di allenamento al mattino, mentre oggi la squadra allenata dal tecnico rossonero Stefano Pioli scenderà sul rettangolo di gioco del centro sportivo di Milanello sia al mattino che al pomeriggio. Si inizia a fare sul serio, dunque, in vista dell'inizio del campionato di Serie A in programma tra poco più di un mese.

Il comunicato del Milan sulla sessione di allenamento di ieri

"Squadra a Milanello ieri mattina per colazione, dopo il giorno di riposo concesso dal Mister, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di ieri con il gruppo sempre ridotto in attesa del rientro di tutti i nazionali.

REPORT

Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare. A seguire lavoro atletico eseguito con l'ausilio degli ostacoli e degli elastici. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema che hanno preceduto il lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto”. Questo il comunicato ufficiale del Milan sulla sessione di allenamento di ieri.

Il comunicato del Milan in merito alla doppia sessione di allenamento di oggi

“MARTEDÌ 12 LUGLIO

Il programma di oggi prevede una doppia seduta di allenamento”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla doppia sessione di allenamento di oggi. <<<Sul nostro sito potete trovare la diretta testuale del mercato riguardante il Milan in aggiornamento ora dopo ora. Stamattina sono tanti gli argomenti di cui si è parlato. Intanto Samu Castillejo ha salutato i compagni per volare in Spagna dove lo aspetta Gennaro Gattuso al Valencia!>>>