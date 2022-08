Qui Milanello – Rossoneri in campo agli ordini di Mister Pioli

I rossoneri si allenano stamattina a Milanello in vista della sfida interna contro il Bologna a San Siro di sabato sera

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito agli allenamenti di ieri e di oggi dei rossoneri: “ Squadra a Milanello questa mattina per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri dal mister. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara”.

“La squadra è scesa subito in campo dove ha iniziato l’attivazione muscolare, svolta con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni, seguita da alcuni torelli a tema che hanno chiuso la prima parte dedicata al riscaldamento. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso, prima della consueta partitella su campo ridotto a chiudere la sessione odierna”. Il report di ieri GIOVEDÌ 25 AGOSTO : “Il programma di domani prevede un allenamento al mattino”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale in merito agli allenamenti di ieri e di oggi dei rossoneri.

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex portiere Mario Ielpo il quale su Charles De Ketelaere ha detto: “Ha bisogno giocare, senza tanti giri di parole. Se il Milan ha preso il crack del futuro, un calciatore che ogni volta che tocca palla incanta, deve buttarlo dentro. È vero che si dovrà giocare una volta ogni tre giorni, è vero che ci sono le coppe europee ma giocando ad intermittenza un giocatore non trova continuità. Il Milan deve puntare su quegli elementi fondamentali e se non si riesce a garantirgli il giusto minutaggio è difficile che entrino nei meccanismi”.