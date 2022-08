Mercato Milan, news su Onana! Poi un altro: “Ecco quando si può chiudere”

Ancora pochi giorni, poi il mercato estivo chiuderà definitivamente i battenti e il Milan deve ancora concludere la propria campagna acquisti. Almeno un centrocampista di quantità e un difensore centrale, forse anche un terzino sinistro qualora dovesse partire Ballo-Touré . Ecco perché le notizie in queste ore stanno circolando con grande frequenza in ambiente rossonero.

Per quanto riguarda il centrocampo - ormai praticamente sfumato Onyedika - Maldini ha accelerato con convinzione per Jean Onana del Bordeaux, approfittando anche degli ottimi rapporti con il club francese dopo l'affare Adli. Il Milan ha presentato due offerte finora, la seconda a titolo definitivo. E dalla Francia arrivano news importanti, riportate da L'Equipe. Secondo l'autorevole testata francese, l'accordo tra Milan e Bordeaux per Onana ancora non ci sarebbe, ma non sarebbe neanche lontano. I girondini avrebbero chiesto 6 milioni più uno di bonus, mentre l'offerta rossonera dovrebbe aggirarsi intorno ai 4/5 milioni di euro. Insomma, le parti sarebbero molto vicine. Oltre ad Jean Onana però, il Milan starebbe lavorando anche ad un altro colpo per il quale sono arrivati nuovi e importanti aggiornamenti <<<