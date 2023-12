Allegri: “Lotta Scudetto? Dobbiamo dare seguito al pari con l’Inter”

In vista della sfida di questa sera contro il Monza ha parlato il tecnico della Juve Massimiliano Allegri. Le sue parole...

Max Allegri ha parlato della lotta Scudetto in vista della sfida di questa sera contro il Monza e ha detto: "Questa avversaria è anche l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter”.

Ancora le sue parole — "Si parla sempre di futuro in questo periodo. Ho un contratto con la Juventus fino al 2025, stiamo lavorando assieme per il futuro del club. Vado molto d'accordo con i nuovi dirigenti, c'è una buona armonia per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Nella Juventus passano gli uomini ma il dna resta, bisogna stare zitti e lavorare avendo il profilo basso. Vado molto d'accordo con questa dirigenza".

