Allegri: “Essere a meno due da Milan e Inter è una soddisfazione”

La Juventus ha battuto 2-0 l'Empoli al Castellani, portandosi a 7 punti in classifica. Il tecnico bianconero ha parlato così dello Scudetto

Ieri sera la Juventus ha battuto l'Empoli per 2-0 al Castellani, grazie ai gol di Danilo e Chiesa. I bianconeri sono saliti così a 7 punti in classifica, a -2 da Milan e Inter che sono in testa. Al termine del match, Massimiliano Allegri ha parlato anche della lotta Scudetto.