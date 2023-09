Inzaghi: “Il Milan è una squadra ben allenata, con ottimi principi”

Ieri l'Inter ha battuto la Fiorentina per 4-0, agganciando il Milan in testa: nella prossima giornata ci sarà il Derby. Le parole del tecnico

Ieri l'Inter ha trovato la terza vittoria su tre in questo avvio di campionato, battendo per 4-0 la Fiorentina. I nerazzurri così hanno agganciato il Milan a quota 9 punti in testa alla classifica. E dopo la pausa ci sarà proprio il Derby.

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato della stracittadina: "Al di là della classifica, è importante per quello che rappresenta il derby, per tutti noi, per i tifosi. Sappiamo come è andata sia l’anno scorso che due anni fa. Abbiamo grande rispetto del Milan, è una squadra ben allenata, con ottimi principi di gioco".

Prima ci sarà la sostaper le nazionali: "Avremmo voluto tutti prepararla come per queste tre partite, noi come il Milan, però nel calcio moderno ci sono queste variabili e i calciatori sono felici di rappresentare le proprie nazionali. Noi sappiamo che avremo due-tre giorni per preparare questo tipo di gara, ma è uguale per tutti gli allenatori".

