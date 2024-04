Allegri: “Domani partita importante, non è ancora fatta per il nostro obiettivo”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto oggi pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan. Sulla sfida di domani: “Domani è sempre Juventus-Milan ed è una partita bella e importante. É uno scontro diretto e il Milan è una squadra forte e ben allenata. A noi sicuramente il passaggio in finale di Coppa Italia ci ha dato modo di raggiungere un obiettivo e ora abbiamo tre partite importanti prima della finale per cercare di fare i punti che ci servono per centrare la qualificazione in Champions League”.