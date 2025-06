Milan, Allegri chiama Leao: il portoghese già si allena per il raduno

Il tecnico del Milan ha chiamato il portoghese, ora in vacanza, ma che ha già iniziato ad allenarsi per arrivare in perfetta forma al raduno

In questa prima fase del calciomercato il Milan sta facendo dei cambiamenti importanti. Igli Tare è arrivato a Milanello per ristrutturare la squadra, seguendo anche le indicazioni di Massimiliano Allegri , con l'obiettivo di tornare ad alti livelli.

Di tanti volti nuovi in squadra, una certezza per il nuovo tecnico rossonero sembra essere Rafael Leao . A tal proposito oggi La Gazzetta dello Sport ha titolato così: " Pronto Leao, sono Max. Allegri telefona: Rafa già si allena e sarà al raduno ".

La Rosea infatti spiega che Allegri ha chiamato il portoghese, che ora si trova in vacanza, ma che ha già iniziato ad allenarsi per arrivare in perfetta forma al raduno di Milanello, che il tecnico ha fissato per il 7 luglio. Una ripartenza in cui il numero 10 sarà tra i protagonisti.