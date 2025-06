Furlani: “Allegri? Abbiamo puntato su di lui perchè è un vincente”

"Abbiamo cambiato con questa nuova stagione in arrivo l'impostazione dell'area sportiva. Ci siamo resi conto che è importante avere una figura come quella di Igli. Nel corso del nostro periodo di conoscenza ci siamo resi conto entrambi che insieme potevamo ottenere dei risultati. A livello di allenatore, quello che abbiamo deciso è di puntare su qualcuno con esperienza: con una storia di vittorie, con una storia nel Milan , rendendoci conto che il calcio italiano è diverso e particolare".

Sui possibili paletti negli ingaggi di ipotetici grandi acquisti

"Il calcio è centrale nel progetto Milan, è una cosa ovvia, perché siamo un club di calcio con 125 anni di gloriosa storia. Quindi a volte c'è questa confusione di parlare di Milan su fattori economici. Tutte le risorse economiche create vengono investite nel calcio con l'obiettivo di creare una performance sportiva. I paletti ci sono. L'obiettivo è arrivare al top della performance sportiva, quindi, dobbiamo decidere come allocare le risorse che generiamo, sia dalla parte sportiva che dalla parte commerciale. I soldi non piovono dal cielo, quindi dobbiamo ogni giorno prendere delle decisioni per decidere come disporre i capitali che abbiamo a disposizione per raggiungere il massimo dei risultati".