ESCLUSIVA – Ricci di nuovo vicino al Milan: trattativa riaccesa, i dettagli

Il Milan torna su Ricci: dopo il momentaneo stop, i contatti col Torino riprendono. Possibile primo rinforzo per il centrocampo di Allegri.

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 17:52)

Samuele Ricci è da tempo uno dei giocatori seguiti dal Milan per rinforzare il centrocampo. Già durante il mercato invernale, il suo nome era quello più spesso accostato ai rossoneri, tanto da sembrare il profilo designato su cui puntare con certezza in estate. I primi contatti con il Torino erano già ben avviati, e come avevamo già raccontato negli scorsi mesi, con l’entourage del giocatore era stato già trovato un accordo di massima, visti gli ottimi rapporti tra le parti. Prima dell’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, Ricci era considerato il primo nome assoluto per la mediana: un investimento voluto a prescindere, senza ancora conoscere chi sarebbe stato l’allenatore della prossima stagione. Giovane (classe 2001), italiano, con annate da titolare in Serie A e con qualità tecniche in linea con le esigenze del Milan.

Milan, Ricci torna caldo — Con l’arrivo di Tare e Allegri l’operazione era stata messa in standby, valutando l’opportunità di puntare su un profilo più esperto per guidare il centrocampo. Tra i nomi emersi con forza c’è quello di Granit Xhaka, mediano 32enne del Bayer Leverkusen, su cui si sono concentrate le attenzioni dei rossoneri. Ricci, inizialmente in secondo piano, è una possibile alternativa, tanto che nelle ultime ore, stando a quanto ci risulta, la situazione sembra essere cambiata nuovamente.

Nelle ultime ore infatti i contatti tra Milan, Torino e l’entourage del giocatore si sono nuovamente intensificati. I rossoneri sono tornati alla carica, riprendendo il filo di un discorso mai realmente chiuso. La valutazione resta alta, si tratta sulla base di una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni complessivi di bonus. Nelle prossime ore continueranno i contatti con il Torino per limare le ultime differenze e, forti degli ottimi rapporti con l’entourage e del sì del giocatore, si potrebbe davvero arrivare alla chiusura. Altro fattore che al momento gioca in favore del Milan è la mancanza di concorrenti agguerrite in grado di contendere Ricci ai rossoneri. Ore bollenti in casa rossonera e non è finita qui, anzi. Gianluca Di Marzio dà l'annuncio: "Oltre a Ricci, presentata l'offerta ufficiale per..." <<<