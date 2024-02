Alessio: “Conte è professionista e può allenare dovunque, ora è presto…”

"Lo vedremo in una squadra che gli potrà dare l'opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions, per cui l'augurio sarebbe di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per questo obiettivo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno. Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere".