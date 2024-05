Ancora Alciato: “Mi sento in dovere di interrompere il mio rapporto con…”

Il giornalista Alessandro Alciato è tornato sul caso Maldini e sulla sua intervista divenuta caos. Ecco le sue parole

Lorenzo Focolari Redattore 16 maggio 2024 (modifica il 16 maggio 2024 | 17:34)

In esclusiva sul proprio profilo Twitter è tornato a parlare il giornalista Alessandro Alciato che sulla telenovela Maldini ha detto: “Grazie a Radio Tv Serie A con Rds per i mesi passati insieme. A Radio Tv Serie A con Rds ho conosciuto molte persone straordinarie e ragazze e ragazzi di grande valore con rara passione per il giornalismo. E conoscerli è stato meraviglioso”.

Ancora le sue parole — “Anche in Lega ho conosciuto molte persone straordinarie. Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda, ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo”.

