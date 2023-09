Albertini: “Leao è un giocatore talentuoso, ma gli si chiede continuità”

Nella quinta giornata di Serie A, il Milan è tornato a vincere, battendo 1-0 il Verona a San Siro, grazie alla rete di Rafael Leao . Il portoghese ha risposto così alle polemiche dopo le tante critiche per la sua prestazione contro il Newcastle in Champions League.

In occasione di un evento di padel che si è svolto a Milano, Demetrio Albertini ha parlato proprio del portoghese. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'ex rossonero ha detto la sua sul numero 10 .

Le sue dichiarazioni: " Leao è un giocatore talentuoso . Deve prendere il senso di responsabilità. A lui non si chiede solo la giocata incredibile, che sa fare perfettamente, ma si chiede anche la continuità , ciò che un giocatore deve avere per diventare un grande campione ".

