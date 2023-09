Serginho: “Leao è un simbolo di questo Milan, giusta la fascia”

Nell'ultimo turno di campionato, il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona a San Siro, grazie a un gol di Rafael Leao . Il portoghese in questa occasione ha anche indossato la fascia da capitano . In precedenza l'ex Lille aveva ricevuto molte critiche dopo il match contro il Newcastle . Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serginho ha parlato proprio dell'attaccante rossonero.

Le parole dell'ex rossonero

"Ora tutti parlano di Leao e del suo errore in Champions League. Leao è un giocatore fondamentale, è importantissimo per il Milan. Ha una tecnica impressionante, insieme a Theo Hernandez è un simbolo di questa squadra: è il giocatore giusto per la fascia da capitano e oggi è una bandiera del Milan".