Milan, agenti di Tomori a Casa Milan per il rinnovo del difensore

Gli agenti di Fikayo Tomori si sono recati oggi pomeriggio a Casa Milan per parlare con la dirigenza del rinnovo del difensore.

La dirigenza del Milan continua a lavorare sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da integrare nella rosa di mister Pioli. La società meneghina infatti vuole rafforzare la formazione Campione d’Italia e renderla ancora più competitiva, per tentare di vincere lo scudetto per il secondo anno di fila. Nel frattempo però la dirigenza è anche impegnata nel rinnovo dei contratti dei gioielli rossoneri. Questa volta è il turno di Fikayo Tomori, il quale non ha mai nascosto la sua volontà di continuare a lungo con i Diavoli. Per il difensore è pronto un rinnovo del contrattofino al 2027.

Proprio oggi pomeriggiogli agenti del giocatore si sono recati a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera e per parlare del rinnovo del contratto. Non dovrebbero esserci problemi, con le due parti che hanno trovato da tempo l’accordo. Si è avverato dunque quello che in mattinata aveva già anticipato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Il giornalista aveva infatti scritto a tal proposito: "Questo mercoledì 10 agosto potrebbe essere il giorno del rinnovo di Tomori con il Milan fino al 2027. La trattativa era già in fase avanzata: oggi però è previsto l'incontro con l'entourage (gli agenti sono in arrivo dall’Inghilterra) per provare a chiudere. Se tutto procederà per il meglio, e se ci sarà esito positivo, il giocatore firmerà”.

Tomori ha sempre espresso la volontà di restare in rossonero: “La volontà di proseguire insieme, comunque, c'è sempre stata: Tomori vuole restare al Milan, il Milan vuole blindarlo. Il principio di accordo, dunque, c'è. Non resta che la firma. Le trattative per il rinnovo di Tomori con il Milan sono iniziate lo scorso maggio, con l'ottimismo che è andato in crescendo con il passare delle settimane. Fino ad arrivare a oggi, quando le parti sono più vicine che mai: l'incontro in programma potrebbe essere decisivo. Tomori, il cui attuale contratto scade a giugno 2025, dovrebbe così rinnovare per altri due anni, fino al 2027. La volontà di rinnovare con il Milan, Tomori, non l'ha mai nascosta".