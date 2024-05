L’agente di Zaniolo: “Pensa a finire la stagione. Futuro? Non è detto che…”

Claudio Vigorelli, agente del giocatore della Nazionale, in passato cercato dal Milan, ha parlato del futuro del suo assistito. Le parole

Lorenzo Focolari Redattore 7 maggio 2024 (modifica il 7 maggio 2024 | 14:24)

Il Milanin questo momento si sta concentrando sulla ricerca dell'allenatore e sulla priorità del nuovo centravanti. In chiave mercatoquindi ci sono altri affari che sono in secondo piano. Nei mesi scorsi il club rossonero si era avvicinato a Niccolò Zaniolo, che però poi ha prima scelto il Galarasaray e poi è andato in prestito all'Aston Villa.

L'ex Roma in Inghilterra ha vissuto una stagione particolare e complicata, alternando momenti in cui ha avuto minutaggio ad altri in cui ha visto poco il campo. Del suo futuro ha parlato il suo agente Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttomercatoweb.

Le sue parole: "Oggi si pensa solo a finire bene la stagione. Quella della Premier League è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull'Europeo che è alle porte, poi vedremo".

