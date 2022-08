Ag Onana: “Milan? Non c’è nessun accordo per ora, vedremo”

In esclusiva sul canale Twitch di Calciomercato.it è intervenuto il procuratore Igor Campedelli, agente tra gli altri di Jean Onana. Campedelli ha parlato del suo assistito che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan e ha detto: "Jean è un predestinato. Con il Milan non è fatta, tutto può succedere. Il campionato italiano lo affascina, conosce tutto. Lui e Adli sono amici, si sentono spesso. Se c'è ottimismo? Le società devono trovare un accordo, noi intanto aspettiamo ". Queste le parole in esclusiva sul canale Twitch di Calciomercato.it, dove è intervenuto il noto procuratore Igor Campedelli il quale ha parlato del suo assitito Jean Onana.

Nel corso di un suo intervento sulla sua pagina Instagram ha parlato l'ex calciatore tra le altre di Milan e Inter Antonio Cassano il quale sulla lotta Scudetto ha detto: "Mi è piaciuta però ha avuto pochi problemi perché lo Spezia è stato timoroso... A San Siro per le piccole squadre è sempre complicato. Lautaro Martinez continua a fare molto bene, ma in generale i nerazzurri sanno cosa devono fare, sanno come muoversi e sono molto forti: la squadra di Inzaghi è la candidata con Juventus e Milan per vincere lo scudetto. Le alternative dell'Inter come Correa e Dzeko non tutti possono permettersele. La ritroveremo a maggio a giocarsi tutto".