Adli incontra i tifosi: appuntamento per oggi alle ore 16

“I primi 50 tifosi che si presenteranno allo Store avranno la possibilità di incontrare il giocatore e di farsi autografare i loro prodotti preferiti brandizzati AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia numero 7 di Adli, lo Store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all'ingresso anche i 50 tagliandi per poter accedere all'evento. Per poter incontrare il giocatore si ricorda che sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale del Milan in merito all'incontro con i tifosi di Yacine Adli che avverrà oggi pomeriggio.

In esclusiva alla Bobo tv ha parlato il noto giornalista ed ex calciatore Lele Adani che sul Milan ha detto: "Gioca costantemente nella metà campo avversaria ed ha raggiunto lo status di grande squadra. Concede qualcosa, però rimane grande e pensa da grande. E i rossoneri fanno acquisti rientrando in parametri. Davanti ad un progetto così la cosa deve essere valorizzata in positivo: hanno già dimostrato di saper fare bene le cose". Queste le parole in esclusiva alla Bobo tv dove ha parlato il noto giornalista ed ex calciatore Lele Adani il quale si è espresso sul Milan. <<<Sul nostro sito potete trovare tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato del Milan. Attenzione ad un possibile colpo di scena che potrebbe sconvolgere i tifosi rossoneri e non solo. Per lui potrebbero aprirsi le porte di una cessione!>>>.