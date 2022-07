Adli è del Milan: conosciamo insieme il nuovo acquisto rossonero

“Ventidue anni ancora da compiere e oltre 100 le presenze in prima squadra per Yacine Adli , accumulate prima di iniziare la propria avventura a Milano. Yacine è un centrocampista - destro di piede - in grado di ricoprire diverse posizioni dalla metà campo in su: dal regista alla mezzala, fino al trequartista. Personalità e visione di gioco rappresentano le sue caratteristiche principali , a cui aggiungere fisicità (1,86m di altezza), dribbling e capacità di concludere dalla distanza.

Nel gennaio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dal Bordeaux, legandosi al club per 4 anni e mezzo. Acquistato nell'estate 2021 dal Milan, Yacine è rimasto in prestito ai girondini per la stagione 2021/22, prima dell'approdo definitivo in rossonero. Nell'ultima stagione, Yacine ha disputato 36 gare nel massimo campionato francese, condite da 1 gol e ben 8 assist, in una stagione travagliata per il club e chiusa con la retrocessione in Ligue 2. In totale sono 104 le gare con il Bordeaux, 6 le reti e 16 gli assist, nel corso di quattro stagioni.