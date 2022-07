Serginho: “Ziyech è il 10 perfetto per il Milan. Leao è fondamentale”

Serginho indica al Milan la via da seguire. Il calciatore ha rilasciato una breve intervista per La Gazzetta dello Sport sui rossoneri.

Serginho indica al Milan la via da seguire. L'ex calciatore brasiliano che oggi lavora come procuratore per la World Soccer Agency di Alessandro Lucci ha rilasciato una breve intervista per La Gazzetta dello Sport il cui tema centrale è stato proprio il mercato dei rossoneri.

Per Serginho, Hakim Ziyech è il trequartista giusto per i campioni d'Italia in carica che nel 2022/23 vogliono conquistare la seconda stella. Apprezzamenti anche per Rafael Leao, considerato l'uomo chiave per la vittoria dello Scudetto.