Adani: “Le milanesi rischiano in campionato, inevitabile pensare al Derby”

Ormai siamo nel rush finale della stagione. E il Milanè impegnato su due fronti. Da una parte c'è la lotta per la zona Champions in campionato. Dall'altra c'è l'attesa per la sfida contro l'Inter in semifinale di Champions. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha detto la sua su questi temi. Sulla corsa ai posti Champions delle milanesi: "Credo che il calendario peggiore per la corsa alla Champions lo abbia l'Inter, ma subito dopo c'è il Milan. Entrambe hanno buttato via molti punti e adesso si trovano in una situazione complicata anche perché tra poco la testa andrà ovviamente all'Euroderby di Champions".