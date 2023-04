Calciomercato Milan / Clamoroso De Ketelaere: ora sta girando una news folle

Charles De Ketelaere, l'acquisto decisamente più importante e costoso dell'ultimo calciomercato estivo del Milan, ha fortemente deluso le aspettative fino a questo momento. Il trequartista belga classe 2001 non è mai riuscito a imporsi in rossonero. Le sue qualità non sono venute fuori, anche per colpa di una evidente mancanza di personalità. Tutti fattori che stanno contribuendo ad alimentare i dubbi sul futuro di CDK al Milan.