Adani: “L’Inter gioca sempre allo stesso modo, il Milan no”

L'ex difensore, ospite a 90° Minuto su Rai Due, ha parlato dei problemi della squadra di Inzaghi, facendo il confronto con quella di Pioli

Questa sera il Milanse la vedrà con la Salernitana, nel Monday Night che chiuderà la 26esima giornata di Serie A. I rossoneri, attualmente quarti, in caso di vittoria oggi aggancerebbero l'Inter a quota 50, al secondo posto in classifica. Un'occasione per riprendere i nerazzurri, quindi, che venerdì hanno perso sul campo dello Spezia.

Proprio sul confronto tra le due milanesi si è espresso Daniele Adani. L'opinionista, presente a 90° Minuto su Rai Due, ha parlato dei problemi della squadra di Inzaghi, paragonandola a quella di Pioli. L'analisi: "Il problema non è solo in trasferta. Secondo me ci sono due difetti: il primo è che in campionato troppe volte l’Inter è uscita dalla gara ed è stata superficiale, non riuscendo a recuperare; il secondo difetto riguarda le varianti di gioco, che i nerazzurri non sono riusciti a inserire nel biennio di Inzaghi.

Quando il problema è collettivo, l’allenatore non può non sentirsi responsabile e deve assumersi le sue responsabilità. L’Inter gioca sempre alla stessa maniera, non la vedi mai diversa rispetto a due anni fa, a differenza per esempio del Milan di Pioli. Inzaghi fa fatica a togliere giovani, a variare nelle sostituzioni, a togliere i suoi punti di riferimento... Molte volte nelle difficoltà la squadra che cambia trova dei nuovi stimoli".