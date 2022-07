Adani: “Adli? Sono contento che lo alleni uno moderno come Pioli”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto Daniele Adani il quale su Yacine Adli ha parlato lodandolo: "Impossibile non innamorarsi della sua classe. Lo seguo da tre anni. Sono contento sia finito tra le mani di un allenatore moderno e innovativo come Stefano Pioli. Con lui Pioli può replicare quanto fatto con Tonali e gli altri giovani del Milan, saliti tantissimo di livello con il passare dei mesi sotto la guida del tecnico rossonero". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove su Yacine Adli è intervenuto il noto commentatore della Rai ed ex calciatore Daniele Adani.