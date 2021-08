acmilan.com | Rassegna stampa rossonera dell’8 agosto 2021

Milan, la rassegna stampa dell’8 agosto 2021 (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. CONTO ALLA ROVESCIA (Gazzetta...

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

CONTO ALLA ROVESCIA (Gazzetta dello Sport) - Pioli sperimenta contro Ancelotti. Tra due settimane il campionato: in attesa di Ibra e Kessie, a Klagenfurt il tecnico proverà varie soluzioni. Franck ha avuto qualche giorno libero dopo le fatiche olimpiche, l'accordo per il rinnovo di contratto è praticamente fatto e avrà due settimane per prepararsi per Genova.

SAELEMAEKERS: "FAREMO ANCORA MEGLIO" (Tuttosport) - L'intervista ad Alexis Saelemaekers: "Milan e Atalanta non hanno cambiato allenatore ed è un bel vantaggio per noi che conosciamo sempre meglio Pioli e quanto vuole sul campo da noi. È importante avere una strada precisa da seguire, perché l'obiettivo è fare ancora meglio rispetto all'anno passato".

OLTRE OGNI LIMITE (Tuttosport) - Saelemaekers: "Ibra sa spingerti sempre al limite, ma non è facile allenarsi con lui: mai avuto un compagno con la sua mentalità. Giroud? Ha vinto tanto ed è quello che ci serviva: un giocatore che ci insegni come si fa. Ritrovare i tifosi ci aiuterà ancora di più: ci sanno dare tanta carica".

REAL, PIOLI RIPENSA A THEO (Tuttosport) - Doppia seduta d'allenamento ieri per il Milan che prosegue la fase di avvicinamento all'amichevole di domani alle 18.30 a Klagenfurt contro il Real Madrid. Il semaforo verde per vedere tornare in campo Ibra è sempre più vicino. In vista del Real, possibile ritorno dall'inizio per Theo Hernández e, chissà, la prima dall'inizio per Giroud.

FIDUCIA TOTALE (Corriere dello Sport) - Qualità e sostanza: Brahim Díaz ha gli occhi addosso, la nuova stagione dovrà segnare la sua consacrazione. Lo spagnolo sta onorando la maglia numero dieci, pollice alto nelle indicazioni estive. Brahim Díaz sta dando risposte confortanti alle nuove responsabilità. Lo vuole dimostrare anche contro il Real Madrid.

OCCASIONE ILIČIĆ (Gazzetta dello Sport) - L'Atalanta apre al prestito e lo lascia a casa, Milan al lavoro. Lo sloveno non convocato per il test con il West Ham. I nerazzurri chiedono un conguaglio, per i rossoneri si farà solo a bassissimo costo. Si continua a trattare: il giocatore vive già a Milano e gradirebbe moltissimo restarci in rossonero.

LE MOSSE DI MERCATO (Gazzetta dello Sport) - Hauge in Bundesliga: plusvalenza super. Per il norvegese i rossoneri incasseranno 12 milioni dall'Eintracht, una somma destinata a salire con altre cessioni. Ai partenti potrebbe essersi aggiunto Krunić: contro il Valencia è apparso già con la testa altrove. Per Castillejo, probabile ritorno in Liga.

ORE CALDISSIME (Corriere dello Sport) - Lo scatto decisivo per Iličić può arrivare da un momento all'altro. Il Milan ha un accordo col giocatore, il quale attende il benestare dall'Atalanta. Che sul trequartista mancino ha ancora un certo potere contrattuale, per la scadenza fissata al 2023. Domenica la sfida con il Real Madrid: l'occasione per riparlare di Isco.

NUOVA PARTNERSHIP (Corriere dello Sport) - Il Milan ha annunciato una partnership pluriennale con ENEOS, brand giapponese di olio motore premium introdotto in Europa oltre dieci anni fa con ottimi risultati. Energia e innovazione sono stati tra gli aspetti cruciali nella scelta del nuovo investimento sul piano commerciale.

GLI STADI SI RIPOPOLANO (Corriere dello Sport) - La sottosegretaria Vezzali ha lottato per ottenere il 50% di pubblico: "Le Olimpiadi sono state un assist. Avere potenzialmente la metà degli spettatori all'aperto e il 35% negli impianti al chiuso è certamente un passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Il Green Pass deve permettere il cambio di passo".