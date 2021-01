acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 23 gennaio 2021

Milan, la rassegna stampa del 23 gennaio 2021

È SBARCATO TOMORI (Corriere dello Sport)

Ieri è stato il Tomori-day, con lo sbarco in Italia del difensore inglese del Chelsea. Una parte di visite il giocatore le aveva già svolte preventivamente in Inghilterra, mentre in quaranta minuti al centro Ambrosiano ha sostenuto il test d’idoneità. Una corsa contro il tempo che ha dato esito positivo.

TOMORI SUBITO IN PANCHINA A SAN SIRO (Tuttosport)

Primo giorno di Milan per il difensore in prestito dal Chelsea: già a disposizione di Pioli, ha scelto il numero 23 e ha dichiarato: “Il Milan è un vero onore, non vedo l’ora”. La trattativa ha avuto una accelerata negli ultimi giorni. Chelsea, Lampard: “Un giorno sarà un top”.

MILAN, ECCO TOMORI (Repubblica)

I tifosi del Chelsea sul web hanno insultato Abramovich e il tecnico Lampard per averlo lasciato partire. Diritto di riscatto a 28 milioni, Tomori era un pupillo proprio di Lampard. Il Milan recupera Theo Hernández, mentre l’Atalanta ha ormai dimenticato Papu Gómez, per il quale c’è la suggestione Monza con Galliani.



“BEL MERCATO, ORA TOCCA A ME” (Corriere dello Sport)

Ostacolo Gasp per Stefano Pioli, che dice: “Convoco subito Mandžukić: potrà anche giocare con Ibra. Le squadre in corsa per titolo e Champions sono sette. Per il mercato, ringrazio il club e la proprietà: così posso studiare nuove alternative. Contro l’Atalanta saranno 95 minuti difficili”.

PIOLI DOPPIA MISSIONE (Tuttosport)

Quando qualcuno ricorda a Pioli le frecciate di Gasperini sul numero di rigori concessi ai rossoneri, il tecnico milanista mostra di avere i nervi saldi: “Noi abbiamo rispetto della classe arbitrale e ci concentriamo sulle cose che possiamo determinare- Giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso dentro l’area”.

MILAN, VIETATO ACCONTENTARSI (Corriere della Sera)

Un punto, un punto solo stasera con l’Atalanta. E per il Diavolo sarebbe scudetto d’Inverno. Non succede da dieci anni e quella volta finì col titolo vero. Ufficialmente l’obiettivo era e resta il ritorno in Champions, ma la verità è che dirigenza e proprietà sono d’accordo sul fatto di non voler lasciare nulla d’intentato.

CALDARA, I MESI DELLA VERITÀ (Tuttosport)

I piani rossoneri per Mattia Caldara e il diritto di riscatto dei nerazzurri. Il prestito del Milan all’Atalanta per il difensore centrale scadrà a giugno: il girone di ritorno sarà decisivo per capire il futuro. Ci potrebbe comunque essere un prolungamento del prestito, visto che il giocatore non andrà in scadenza in estate.

MILANO, IL BOOM DEL GOL (Gazzetta dello Sport)

Milano nel 2020 ha perduto oltre 10 miliardi: la cancellazione di fiere, eventi e rassegne varie ha congelato diversi settori. Anche San Siro è deserto, però con Milan e Inter la città torna capitale nonostante la pandemia. E per il futuro la costruzione del nuovo stadio.

MILAN E INTER: CONTATTO! (Gazzetta dello Sport)

Oggi alla stessa ora, Milan e Inter sfrecceranno sotto lo striscione di metà corsa, martedì si sfideranno sullo stesso campo in Coppa Italia. Le quattro giornate di Milano. Per il Milan è importante, contro l’Atalanta, aver recuperato Theo Hernández, per le sue doti nella transizione veloce.

PRIMAVERA, C’È LAZIO-MILAN (Gazzetta dello Sport)

Dopo quasi 3 mesi torna il campionato Primavera, da qui a fine giugno un tour de force con coppa, Youth League e Viareggio. Oggi Lazio-Milan alle 11.00. Proprio Lazio e Roma sono le uniche due squadre ad aver giocato tutte le sei partite in calendario prima dello stop.

