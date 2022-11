AC Milan inaugura un nuovo spazio rossonero: ecco dove

“A due mesi dalla sua apertura, il pop-up store di AC Milan nella stazione di Milano Centrale si trasferisce in uno spazio più ampio per poter espandere la propria offerta di prodotti e rispondere così alle richieste dei tifosi locali e dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo.Oggi il Brand Ambassador Daniele Massaro ha incontrato i tifosi accorsi in stazione e inaugurato insieme a loro il nuovo spazio rossonero, che potrà catalizzare la passione dei milanisti di tutta Italia e non solo, offrendo tutti i giorni la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA e di personalizzare le maglie ufficiali”.