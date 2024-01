Abodi: “Sabato è successo un fatto grave. La scelta di Maignan…”

Le parole di Abodi: "Il razzismo non è solo un problema morale, ma un problema di ordine pubblico. Oggi non ci incontriamo per prendere un caffè, ma per valutare tutte le possibili opzioni per rendere più efficace e tempestiva la nostra azione, che è un'azione corale. Sono convinto che ne usciremo con qualche proposta in più, al di là delle polemiche che non servono a niente. Dobbiamo dedicare tutte le nostre energie per contrastare e debellare questa piaga e fare in modo che chi non comprende le regole con cui si sta al gioco, esca dallo stadio".