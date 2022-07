Abbonamenti 2022/2023, la terza fase: ecco come fare!

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito alla possibilità di abbonarsi per vedere le partite della squadra di Stefano Pioli in vista della prossima stagione di Serie A.

"La sottoscrizione dell'abbonamento offre anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a gironi della Champions League 2022/23: gli abbonati al campionato potranno acquistare due tagliandi – uno per sé più un altro in aggiunta - per assistere alle sfide casalinghe di Champions. La tessera stagionale, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla possibilità di abbonarsi per vedere le partite della squadra di Stefano Pioli.