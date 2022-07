Abbonamenti 2022/2023: è ancora aperta la terza fase

Chiunque volesse sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione 2022/2023 è ancora in tempo: ecco in che modo

"La sottoscrizione dell'abbonamento offre anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a gironi della Champions League 2022/23: gli abbonati al campionato potranno acquistare due tagliandi – uno per sé più un altro in aggiunta - per assistere alle sfide casalinghe di Champions. La tessera stagionale, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla terza fase della vendita degli abbonamenti per assisterer alle partite del Milan durante la prossima stagione 2022/2023.