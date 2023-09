Abate: “Complimenti ai ragazzi, stiamo ritrovando quell’anima…”

Ieri il Milan Primavera ha vinto 4-0 contro il Newcastle nell'esordio in Youth League . Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan Tv per analizzare il match : "Volevamo cominciare col piede giusto. Abbiamo fatto 25 minuti ottimi, poi per 20 minuti abbiamo abbassato un po’ l’intensità mentale e infatti mi sono un po' arrabbiato. Poi abbiamo fatto un bel secondo tempo , sono contento di tutti, anche di chi è entrato. Dobbiamo continuare così, tenere la testa bassa e crescere in mentalità. Andiamo avanti. Tra quattro giorni abbiamo un’altra partita molto difficile, ma con questo spirito e questa voglia ne affronteremo una per volta ".

Sui ragazzi: "Noi siamo qui per aiutare i ragazzi nel nostro percorso di crescita. A livello individuale dobbiamo metter loro dentro il più possibile e farli crescere. Se cresce il singolo, crescerà anche il gioco". La Youth League: "E' un girone a quattro squadre, ogni partita può essere decisiva. Incontriamo squadre forti, settori giovanili all’avanguardia. Per noi sarà un piacere sfidarli, ci farà crescere. Già l’anno scorso abbiamo capito cosa serve in Europa per poter competere. Anche noi abbiamo le nostre carte, i ragazzi stanno lavorando nel modo giusto. È tutta esperienza per loro, poi ovviamente entriamo in campo per vincere e fare bene. Vediamo, senza mettere troppa pressione sulla squadra. Noi quest’anno giochiamo sotto età, l’anno scorso sotto sotto età, ma stiamo ritrovando quell’anima che avevamo seminato. Sono felicissimo per loro, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Sono passate poche partite in campionato, la prima in Europa, ma ci tenevamo a partire bene e faccio i complimenti ai ragazzi".