News Milan | Furlani sogna un colpo di mercato enorme: “È un fenomeno”

Furlani al lavoro per il calciomercato del Milan

Mercato Milan, news su un colpo top per l'attacco.

Le notizie e le indicazioni che arrivano dal campo in questo primissimo scorcio di stagione stanno già dando qualche input importante per le strategie future di mercato del Milan. Ad esempio, la difesa avrà bisogno di più di qualche ritocco, sia per quanto riguarda il pacchetto dei centrali, sia per dare dei ricambi all'altezza a Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

Un altro grande problema, sottolineato in maniera evidente anche nella partita di Champions League contro il Newcastle, è quello del gol. Certo, c'è Giroud là davanti. Ma il francese (37 anni) non può bastare e non può garantire da solo i gol che servono al Milan per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. E se si spengono anche alcuni giocatori come Rafael Leao, allora trovare la via della rete diventa impresa ardua per i rossoneri.

Le ultime news di mercato del Milan: obiettivo centravanti

In estate è arrivato Jovic, ma sia lui che gli altri giocatori offensivi non potranno colmare il vuoto di un grande bomber. Insomma, serve un attaccante che da solo possa garantire dai 20/25 gol in su a stagione. E questo è un profilo che manca di certo in questo momento nella rosa del Milan.

Lo sa Pioli, lo sanno i dirigenti rossoneri, lo sanno tutti. Ed è proprio per questo che Giorgio Furlani starebbe sondando il mercato per individuare il giocatore giusto sul quale puntare per il presente e soprattutto per il futuro e al quale affidare le chiavi dell'attacco del Milan. Jonathan David del Lille rimane un'idea molto valida e che intriga i rossoneri. Ma il vero sogno di calciomercato del Milan per il proprio reparto avanzato sarebbe un altro ancora <<<