Abate: “Sono molto contento per la voglia e l’attitudine dei ragazzi”

L'allenatore del Milan Primavera ha commentato, ai microfoni di Milan Tv, la grande vittoria per 7-0 contro la Virtus Entella in Coppa Italia

Grande giornata ieri per la Primavera rossonera. Il Milan infatti ha vinto 7-0 contro la Virtus Entella , grazie alla tripletta di Camarda , ai gol di Liberali , Sala e Perina e all' autogol di Busicchia , conquistando i sedicesimi di Coppa Italia .

Ignazio Abate ha commentato ai microfoni di Milan Tv la grande vittoria dei suoi. Le parole del tecnico: "Al di là del risultato , che è molto relativo vista la forza dell’avversario, mi interessava l’atteggiamento e la voglia dei ragazzi, di chi ha trovato meno spazio . Sono ragazzi molto giovani, alcuni sono 2007 , e sono molto contento per l’attitudine e la voglia che hanno di mettermi in difficoltà . Sono molto contento che abbiano la mentalità".

Lo sguardo va già alla prossima partita contro la Fiorentina : " C'è da resettare perché sabato ci attende una partita a Firenze e sarà una guerra calcistica . Ci prepareremo al meglio. Non sarà facile, ma sono convinto che faremo una buona partita".

