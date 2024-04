Abate: “Vittoria importante, abbiamo lavorato senza 14 nazionali”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha parlato dopo la recente sosta per le Nazionali. Ecco le sue parole

In esclusiva a Milan TV ha parlato Ignazio Abate che dopo la vittoria sulla Juventus primavera ha detto: "Abbiamo lavorato senza 14 nazionali. Chi è rimasto a Milanello ha lavorato alla grande, ci siamo aggregati alla prima squadra. Ci siamo trovati quattro giorni fa e abbiamo preparato la partita in due giorni. Sono felicissimo, tutti sono partecipi del gruppo”.

“Mi spiace dell'infortunio di Victor , lo perderemo fino alla fine dell'anno, speriamo di recuperare Cuenca e Nilsen . Avremo bisogno di tutti. Era una vittoria importante per la classifica e sono sicuro faremo un gran finale di stagione".

