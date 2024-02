Milan, non solo Conte! L’ultima news è clamorosa: “In panchina può arrivare…”

In casa Milan si continua incessantemente a parlare di Antonio Conte, con tantissime news che accostano il tecnico pugliese alla panchina rossonera in vista della prossima stagione. Notizie che - chi ci segue assiduamente lo saprà molto bene - vi stiamo raccontando da tempi non sospetti e che trovano diverse conferme anche in queste ultime ore. Tra le tante voci che avvicinano Conte al Milan, ad esempio, si è aggiunta anche quella di Dario Ricci, conduttore radiofonico di Radio 24 - Il Sole 24 Ore.